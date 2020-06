CALCIO FEMMINILE – V. Giacinti: “Un abbraccio al Napoli e ci vediamo presto”

Il Napoli l’acquistò dall’Atalanta, nell’anno della salita in serie A e da quella stagione è migliorata sempre più in zona gol. Stiamo parlando di Valentina Giacinti che da allora è stata al Mozzanica, Brescia e l’A.c. Milan e attraverso un messaggio si congratula con le azzurre: “Sono felice per il Napoli per la conquista della serie A. Sarà una gioia potervi rincontrare, un abbraccio e ci vediamo presto”.

La Redazione