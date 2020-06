Nainggolan: “Futuro a Cagliari? Se Giulini fa uno sforzo…”

CAGLIARI – Tuttora di proprietà dell’Inter, Radja Nainggolan strizza l’occhio al Cagliari, dove si trova benissimo, per restare in rossoblù anche nella prossima stagione: “Sul futuro non so niente, sono sereno – le parole a Sky del centrocampista belga del Cagliari dopo la vittoria sul Torino – finisco quest’anno, se il presidente (Tommaso Giulini, n.d.r.) fa uno sforzo importante, perché no?”.

Sul momento positivo della squadra sarda, Nainggolan dice: “Mi metto sempre a disposizione. Anche i miei compagni si mettono a disposizione, è bello giocare per questo gruppo. L’Europa League? Perché no. Per come eravamo messi ci pensavo, poi è arrivato il momento di difficoltà. Mister Zenga è arrivato sapendo che avevamo delle difficoltà. Mi piace come gestisce la squadra. Non è facile, però l’importante è aver costruito qualcosa”. Fonte: CdS