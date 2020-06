Belardi: “Ospina o Meret? Capisco Gattuso, ma io scelgo Meret”

Emanuele Belardi, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito dei portieri azzurri: “Gattuso ha avuto il merito di ribaltare la squadra e se fossi nel Napoli me lo terrei molto stretto. Il tecnico sa trasmettere le emozioni giuste e capisce di calcio. Meret VS Ospina? Spingo sul primo. Se Gattuso è orientato sull’esperienza capisco la sua esigenza, però Meret è il futuro del Napoli. Menez a Reggio Calabria? Atmosfera alle stelle, hanno fatto un colpo importante anche per la prospettiva abbonamenti. Negli ultimi anni ha fatto fatica, ma è un giocatore veramente importante. Penso però che nelle categorie inferiori sia necessario valorizzare i giovani”.