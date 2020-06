Avversario Napoli – Arthur ad un passo dalla Juventus, ma forse non gioca più con il Barcellona

Il futuro di Arthur sarà alla Juventus, oggi svolgerà le visite mediche e da settembre sarà un nuovo giocatore bianconero di Sarri. La novità però è che potrebbe non giocare per scelta fino a fine stagione con il Barcellona. Il mediano brasiliano non avrebbe gradito le scelte del club spagnolo, ma soprattutto le parole di Setien in conferenza prima del Celta. Se così fosse non giocherebbe anche il return-match dell’8 Agosto contro il Napoli di Champions League. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

Fonte: Mirko Calemme calciomercato.it