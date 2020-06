ATTACCO – Contro la Spal in dubbio Mertens, si scalda Milik

Contro la Spal mister Gattuso dovrebbe puntare sul tridente leggero: Callejon, Mertens e Insigne, come ai vecchi tempi, per sfondare il muro della compagine di Ferrara, ma il belga è in dubbio. Dal match contro l’Inter di Coppa Italia, l’ex di Utrecht e Psv Eindoven, ha un affaticamento muscolare che non gli permettere di essere al top della forma. Milik scalda i motori, per non farsi cogliere impreparato. Mancano 11 partite e poi si andrà al “Camp Nou” contro il Barcellona, match di ritorno l’8 Agosto, la madre di tutte le partite.

Fonte: Antonio Giordano CdS