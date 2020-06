Anche per l’attacco Gattuso si affiderà ai cinque cambi

Insigne punto fermo, in campo dall’inizio anche contro la Spal, il capitano leader e trascinatore del Napoli dall’arrivo di Gattuso sulla panchina. A destra dovrebbe toccare a Callejon che chiuderà questi due mesi in maglia azzurra e poi andrà via a scadenza di contratto. Il centravanti stavolta dovrebbe essere Mertens, il bomber azzurro di tutti i tempi, fresco di rinnovo fino al 2022. Pronti anche Politano e Milik, titolari a Verona e in corsa per una maglia da titolare. Gattuso si affiderà ai cinque cambi e stavolta ha chance Younes che a partita in corso dovrebbe far rifiatare Insigne. In corsa anche il messicano Lozano, tornato al gol a Verona, e Llorente, l’esperto attaccante spagnolo che, insieme a Luperto e Karnezis, da quando è partita la ripresa non ha giocato ancora neanche un minuto. Fonte: Il Mattino