Sul prolungamento di Callejon c’è lo “zampino” di Gattuso

Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che tutti i tifosi attendevano da molto tempo, ovvero il prolungamento di due mesi ancora di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo rinuncerà alle due mensilità, un gesto importante e che ha dato la svolta alla chiusura positiva dell’affare. Il giocatore iberico firmerà anche una sorta di polizza contro gli infortuni, il tutto nella giornata di oggi. Determinante, come per Mertens, anche in questo caso, Gennaro Gattuso, a spingere verso la permanenza di Callejon. Non è escluso che domani possa essere schierato dal primo minuto contro la Spal, ma per altri due mesi la laison d’amore dello spagnolo con il Napoli è destinata a durare.

Fonte: Fulvio Padulano CdS