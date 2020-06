Continua il clima di tensione tra Sky e la Lega di Serie A

Diritti, Lega-Sky non c’è sintonia

Tutto ruota sulla rata non pagata. Il 12 luglio segnale oscurato? Si discute sull’orario delle 21.45.

Nonostante il campionato ripreso e l’accordo sugli highlights anticipati già operativo, in Lega Serie A non sono giornate facili. Il fronte aperto che crea più tensioni è quello relativo alle tv e, anche se Dazn e Img si sono impegnate a pagare entro sabato la prima metà della loro ultima rata, non si risolve la vicenda legata a Sky e in più adesso si è aperto un fronte con BeIn Sports che ha deciso di interrompere la trasmissione delle partite del nostro campionato.

DECRETO, ANCORA 2 SETTIMANE?

La vicenda relativa al pagamento dell’ultima rata di Sky (131 milioni) è ancora in stand by. La Lega non ha inviato a Rogoredo nuove lettere e continua ad attendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano. Sembra però che l’attesa sia destinata ad andare avanti ancora, magari un altro paio di settimane. Il dialogo tra via Rosellini e Santa Giulia è complicato e finora non ha dato nessun frutto perché Sky continua a chiedere un riequilibrio dei pagamenti, che poi altro non è che uno sconto, mentre i presidenti di A, ora sicuri di portare a termine il campionato, non vogliono concederlo perché non lo hanno accordato agli altri broadcaster.

Per dare una scossa alla vicenda serve un gesto forte ovvero lo stop al segnale a Rogoredo: la Lega è pronta a bloccarlo a 6 giornate dalla fine ovvero il 12 luglio. In quella data la percentuale di partite concesse sarà uguale alla percentuale di gare pagate (83%). Serve però l’ok delle maggioranza dei club e non tutti sono d’accordo. Una simile mossa darebbe origine a un altro contenzioso, stavolta intentato da Sky. Come evitarlo? Con un accordo tra le parti, al momento non all’orizzonte (anche se Sky e Lega dialogano sull’anticipo dell’orario delle partite, in particolare di quella alle 21,45) o con il pronunciamento del tribunale. La prospettiva di non vedere 7 delle 10 sfide degli ultimi 6 turni, dunque, è concreta. Fonte: CdS