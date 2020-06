La stagione dell’U.s. Savoia 1908 è terminata in anticipo con il secondo posto in serie D, con l’auspicio di essere ripescata in serie C. Nel frattempo il club campano pensa già al futuro con i primi contatti per il ruolo di d.s. e tra i papabili c’è Musa che in passato la collaborato con l’Avellino.

Fonte: gianlucadimarzio.com