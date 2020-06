Serie A – Cagliari-Torino: Poker sardo contro i granata

Ore 19:30

Cagliari-Torino 4-2 Nandez (C) 12′, Simeone (C) 18′, Nainggolan (C) 47′, Bremer (T) 61′, Belotti (T) 66′, J. Pedro (C) rig. 69′

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni (Cacciatore 87′), Lykogiannis (Pellegrini 74′), Rog, Nainggolan (Cigarini 59′), Nandez, Mattiello (Ionita 59′), Joao Pedro (Ragatzu 87′), Simeone. A disposizione: Rafael, Olsen, Boccia, Cacciatore, Cigarini, Gagliano, Ionita, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Pellegrini, Ragatzu. Allenatore: Zenga.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri (Ansaldi 59′), Meite, Rincon (Lukic 75′), Aina (Singo 74′), Edera (Verdi 59′), Berenguer (Millico 80′), Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Adopo, Ansaldi, Djidji, Ghazoini, Greco, Lukic, Millico, Lyanco, Singo, Verdi. Allenatore: Longo.

Arbitro: Mariani.

Ammoniti: Mattiello (C) 32′, Cigarini (C) 76′, Carboni (C) 80′.

Espulso: Zenga (C) 82′.

Note: recupero p.t. 6′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. I sardi alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 12′ sbloccano il punteggio con tiro a fil di palo di Nandez, rossoblu scatenati e 4 minuti più tardi arriva il raddoppio dei ragazzi di Zenga con Simeone che riceve da Lykogiannis e da distanza ravvicinata non perdona. La replica del Toro arriva al 36′ con Belotti che calcia a botta sicura ma Cragno in volo si dimostra provvidenziale, nel finale di tempo il direttore di gara assegna un rigore ai cagliaritani per un presunto fallo di mano di N’Koulou ma dopo aver rivisto le immagini Mariani torna sui suoi passi così la prima frazione si chiude sul 2-0 isolano.

Secondo tempo. Nella ripresa il Ninja Nainggolan firma il tris con una rasoiata di collo esterno sinistro che si insacca inesorabilmente, al 60′ i granata provano a rientrare in partita con la rovesciata Bremer sul perfetto cross di Aina. Al 66′ il Toro accorcia le distanze col Gallo Belotti che al limite controlla e spara un siluro nell’angolino, la gara è molto vivace e 2 minuti più tardi N’Koulou stende Pellegrini così Mariani concede il penalty ai sardi. Dal dischetto prende la rincorsa Joao Pedro che spiazza Sirigu così al triplice fischio i sardi conquistano la vittoria rientrando nella corsa per un posto in Europa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Juventus 66-Lazio 62-Inter 58-Atalanta 54-Roma 48-Napoli 42-Parma 39-Milan 39-Verona 38-Cagliari 38-Bologna 34-Sassuolo 33-Fiorentina 31-Torino 31-Udinese 28-Sampdoria 26-Genoa 26-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 18