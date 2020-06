Serie A/ Brescia-Genoa 2-1 (1T): Genoa da retrocessione in queste gare!

Questa sera va in scena il match tra Brescia e Genoa valido per la 28esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni e il commento:

Il Brescia passa in vantaggio al minuto 10‘, quando Sabelli mette la palla in mezzo per l’accorrente Donnarumma che fulmina Perin. Passano solo 3 minuti e il Brescia raddoppia; Bjarnason tirando colpisce Semprini che la devia in porta per il 2-0. Al 39esimo, il Genoa accorcia le distanze con il goal di Iago Falque su rigore, propiziato da un fallo di Papetti su Romero

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti.

Ammonizioni: 45′ Mateju (B)

Marcatori: 10′ Donnarumma (B), 13′ Semprini (B), 39′ Iago Falque (G)