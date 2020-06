Asse di mercato Napoli-Roma: Dopo Manolas e Diawara, altri colpi?

Il valore

E allora, la trattativa. La seconda, potenziale, nel giro di un annetto: il 2019 è stato l’anno di Manolas in azzurro e Diawara in giallorosso, mentre ora, dopo un giro di calendario, la questione ha assunto le sembianze di un esterno che Gattuso vedrebbe molto bene nel suo tridente. A destra, dicevamo: il regno di Under è questo e i colpi sono notevoli, c’è poco altro da aggiungere, mentre la valutazione della Roma è tutta da studiare. Ovvero: la richiesta di partenza è 30 milioni di euro, soprattutto considerando che il venti percento, e dunque 6 milioni, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già pattuita sulla futura rivendita. E’ aritmetica, non si scappa, ma i calcoli dovranno tornare per tutti: Napoli compreso. Fonte: CdS