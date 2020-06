Potrebbe partire titolare: si è allenato tutta la settimana a tempo pieno

Ha smaltito l’affaticamento, Lobotka. Ora ha una settimana piena di allenamenti nelle gambe e ha giocato uno spezzone di partita a Verona ed è pronto a dare il suo contributo contro la Spal: Gattuso potrebbe schierarlo dal primo minuto, oppure lo lancerebbe a partita in corso contro la Spal. Comunque Lobotka troverà spazio anche perché Demme contro il Verona è apparso un po’ in calo rispetto alle due sfide precedenti contro Inter e Juve, proprio per la grande intensità nelle partite ravvicinate. E un’insidia in più sarà rappresentata dal caldo, così come lo è già stato al Bentegodi, dove gli azzurri pure hanno giocato alle 19.30.

Fonte: Il Mattino