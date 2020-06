Politano: “Il gesto in finale di Coppa Italia? Non va fatto e ho chiesto scusa”

Arrivato a gennaio, Matteo Politano si appresta a essere una delle carte in più da scoprire nel Napoli di oggi e di domani. «È stata una partita difficile contro il Verona. L’abbiamo preparata bene e alla fine i risultati si sono visti. Il gesto verso la panchina della Juventus non va fatto e ho chiesto scusa. Ho reagito così preso dall’adrenalina ma bisogna sempre rispettare l’avversario» ha detto l’ex esterno interista a Radio Kiss Kiss: «Spero che il gol arrivi prima possibile, sto lavorando per questo e per essere utile alla squadra».

Gattuso lo cercava già al Milan: «È un grande trascinatore e cerca di tirare fuori sempre il massimo dai suoi giocatori» ha continuato Politano. «L’Atalanta viaggia forte, ma noi pensiamo a noi stessi e poi guarderemo la classifica cosa ci dirà alla fine del campionato. Contro la Spal sarà una partita difficile anche per il caldo, ma siamo carichi e faremo una grande partita. Non vediamo l’ora di riabbracciare la nostra gente allo stadio, perché giocare con i tifosi è tutt’altra cosa». Nella testa resta la Champions: «Manca tanto per il Barcellona, vedremo come ci arriveremo. Sicuramente ci pensiamo e siamo carichi, ma adesso testa al campionato». Fonte: Il Mattino