Non solo l’assist, Ghoulam a Verona ha fatto numeri impressionanti

Se nel referto della gara contro l’Hellas per Ghoulam resta l’assist da calcio d’angolo per il gol di Lozano, i numeri della mezz’ora disputata al Bentegodi raccontano qualcosa di importante. Sono 5 i contrasti vinti sui 7 provati, 10 passaggi completati su 11 provati, 3 di questi che hanno creato un’azione del Napoli nella trequarti scaligera, oltre a 4 palloni recuperati (di cui uno in scivolata). Statistiche rilevanti, rafforzate da una condizione fisica che ha mostrato una corsa fluida, la stessa che ha permesso diverse sovrapposizioni in asse con Insigne che, in un paio di circostanze, hanno liberato il tiro a giro per il capitano. Questo il motivo per il quale contro la Spal è immaginabile un’altra frazione di gara, in un percorso che dovrebbe portare nelle prossime settimane alla possibile chance da titolare. Fonte: Il Mattino