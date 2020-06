Nikola Maksimovic: “Voglio vincere a Napoli, i tifosi se lo meritano”

Ai microfoni di Sky è intervenuto il difensore del Napoli Nikola Maksimovic sul momento della squadra e sulla sfida di domani al San Paolo. “Non ho mai avuto questa continuità, in passato due partite e poi andavano in panchina. E’ chiaro che se trovi il modo di essere sempre impiegato, è più semplice potersi esprimere. Gattuso? Sa preparare molto bene le partite, mi piacciono gli allenamenti e il mister ci sta sempre vicino nei momenti difficili. Contro la Spal non sarà semplice, loro come noi vogliono vincere, ma se c’è un’occasione per riaprire il discorso Champions, perchè non approfittarne. Io voglio vincere a Napoli, i tifosi se lo meritano”.

La Redazione