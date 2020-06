Napoli-Roma – Scambio Milik-Under: Arrivederci e grazie?

ROMA – Inizialmente, facciamo qualche settimana fa, il discorso era stato pressappoco il seguente. Milik per Under, con un conguaglio da stabilire a coté. Sì, giù di lì. Ma poi le cose sono cambiate per tutti, perché Arek ha cominciato di guardare con una certa attenzione verso altri panorami. E soprattutto la Roma s’è sentita più sicura sotto il fronte Dzeko. Okay, arrivederci e grazie? Beh, non proprio: nel senso che il club azzurro continua a essere interessato a Cengiz il turco, 22 anni di talento in cerca di continuità, soprattutto di rendimento, che la Roma valuta 30 milioni di euro. Di base: il calcio è cambiato e sono cambiate anche le cose, però il Napoli sta studiando attentamente il dopo-Callejon e nella lista dove già campeggiano da un bel po’ sia Boga sia Everton ha inserito, e cerchiato, anche Under. Cose di fascia destra: serie. Fonte: CdS