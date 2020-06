Milik in uscita da Napoli: Due club sul centravanti polacco

Con il contratto in scadenza nel 2021 e ormai un destino già deciso, è stato l‘Atletico Madrid l’ultimo club a a inserirsi tra il Napoli e Arkadiusz Milik. Il bomber polacco pronto a cambiare colori della maglia già questa estate. Il club spagnolo ha chiesto informazioni sul calciatore che nelle ultime settimane ha espresso chiaramente al Napoli la sua volontà di non continuare in azzurro.

L’assenza di una clausola rescissoria nel suo contratto gioca a favore del club di De Laurentiis, che in questo caso non può farsi sorprendere come successo con Higuain nel 2016. E anche stavolta la Juventus è protagonista visto che i bianconeri sono i primi a puntare sull’attaccante polacco. Per arrivare a Milik, quindi, la condizione è quella di trattare un prezzo fisso per il cartellino del giocatore, per una trattativa tutt’altro che facile da gestire con il Napoli che non vuole saperne di calciatori in cambio.