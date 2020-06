Contro la SPAL potrebbe essere l’occasione per vedere Lobotka dal 1′

Gli ultimi venti minuti a Verona, il primo impatto di Lobotka dopo lo stop di tre mesi e mezzo al campionato per l’emergenza coronavirus. E Gattuso sa di avere un uomo in più a centrocampo, un playmaker da poter alternare con Demme da centrale davanti alla difesa. Staffetta in vista anche contro la Spal e con possibilità stavolta che possa essere lo slovacco a partire dall’inizio.

Ringhio proseguirà in questa direzione per poter affrontare al meglio questo lungo ciclo di partite ravvicinate fino al 2 agosto. Contro la Spal al San Paolo ci saranno novità rispetto alla formazione di Verona. E in corsa per una maglia c’è proprio Lobotka, visto che Demme ha giocato due partite intere contro Inter e Juve, due sfide tiratissime la semifinale di coppa Italia al San Paolo e la finale all’Olimpico di Roma. Ed è sceso in campo dall’inizio anche martedì sera al Bentegodi.

Un’alternanza in tutti i ruoli per tenere al meglio la condizione della squadra azzurra che dovrà ora giocare undici partite in poco più di un mese. E poi affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. A centrocampo il tecnico calabrese è coperto con due soluzioni in tutti i ruoli dove può alternare due elementi in ogni posizione e da centrali può contare sui due acquisti di gennaio, Demme e Lobotka.

Il Napoli lo ha acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni più bonus, operazione messa a segno a metà gennaio. Lobotka esordì contro la Juve giocando gli ultimi venti minuti. E fu schierato poi dal primo minuto nella trasferta a Genova contro la Sampdoria ed è partito titolare anche contro Lecce e Torino. In totale 225 minuti finora in maglia azzurra, anche per lui questo finale di stagione potrà essere importante per ritagliarsi più spazio. Caratteristiche differenti rispetto a Demme. Lo slovacco brilla maggiormente nella fase d’impostazione rispetto a quella difensiva. Sta ora trovando il passo giusto dopo essere stato costretto a fermarsi alla vigilia della sfida con l’Inter per un problema muscolare.

Ora ha una settimana piena di allenamenti nelle gambe e ha giocato uno spezzone di partita a Verona ed è pronto a dare il suo contributo contro la Spal. Gattuso potrebbe schierarlo dal primo minuto, oppure lo lancerebbe a partita in corso contro la Spal. Comunque Lobotka troverà spazio anche perché Demme contro il Verona è apparso un po’ in calo rispetto alle due sfide precedenti contro Inter e Juve proprio per la grande intensità nelle partite ravvicinate. E un’insidia in più sarà rappresentata dal caldo, così come lo è già stata al Bentegodi, dove gli azzurri hanno già giocato alle 19.30. Fonte: Il Mattino