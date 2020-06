Morabito:”Milik giusto vada via per crescere , alla Juventus giocherebbe”

L’operatore di mercato,Vincenzo Morabito commenta cosi il fututo di Milik:

“Credo sia meglio per il giocatore andare via per crescere e fare nuove esperienze.Anche perchè è in scadenza la prossima estate ed è giusto che la società faccia le sue scelte.Su di lui ci sono diversi club,come Juventus e Tottenham.Sul possibile futuro in bianconero sono cvonvinto che possa essere positivo,giocherebbe tranquillamente.Invece un suo approdo a Londra potrebbe vederlo in ballottaggio con Kane.Difficile un suo futuro al Milan,50 milioni al momento sono troppi per i rossoneri”.