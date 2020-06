Milik, non solo Juventus: c’è il sondaggio dei colchoneros!

E’ un centravanti moderno, Arkadiusz Milik. Ed ha una media realizzativa di tutto rispetto. Gli occhi “del mercato” sono su di lui. Non solo quelli della Juventus. Sull’ attaccante del Napoli c’è anche l’Atletico Madrid. C’è stato già un primo sondaggio ad opera degli spagnoli che hanno contattato l’entourage della punta polacca. Il calciatore, avendo un contratto in scadenza nel 2021, è inevitabilmente “in vetrina”. Il Napoli è disposto a trattare, ma solamente nel caso in cui arriveranno offerte importanti e senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il contratto di Milik non prevede clausola rescissoria, per cui il Napoli può discutere il prezzo del suo cartellino, per un’ eventuale trattativa che comunque non sarà semplice da gestire. L’Atletico vorrebbe provare ad arrivare al calciatore per rinnovare il proprio reparto avanzato.

