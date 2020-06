Meret-Ospina, la staffetta è una regola

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è stato molto chiaro nei loro confronti, ci sarà una sorta di staffetta tra i pali, ossia tra Meret e Ospina. E’ un modo per tenere la competizione aperta, stimolare entrambi a non abbassare la guardia e visti i recenti risultati, la conquista della Coppa Italia, sta funzionando. In queste settimane, entrambi gli estremi difensori, hanno dimostrato di essere amici, stimarsi a vicenda e l’abbraccio post Coppa Italia, lo dimostra. A Verona è toccato al portiere colombiano, mentre domani con la Spal, sarà la volta di Meret, tra l’altro ex del match. Questa staffetta, sarà una regola, in vista poi di Barcellona, dove lì ci si gioca tutto e in quel caso Gattuso avrà un nodo da sciogliere, ma la stima e il rispetto non mancano di certo, perciò qua la mano.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport