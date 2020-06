Lobotka potrà avere più spazio, lo slovacco più brillante di Demme in una fase

Il Napoli lo ha acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni più bonus, operazione messa a segno a metà gennaio: Lobotka esordì contro la Juve giocando gli ultimi venti minuti e fu schierato poi dal primo minuto nella trasferta a Genova contro la Sampdoria ed è partito titolare anche contro Lecce e Torino. In totale 225 minuti finora in maglia azzurra, anche per lui questo finale di stagione potrà essere importante per ritagliarsi più spazio. Caratteristiche differenti rispetto a Demme, lo slovacco brilla maggiormente nella fase d’impostazione rispetto a quella difensiva: sta ora trovando il passo giusto dopo essere stato costretto a fermarsi alla vigilia della sfida con l’Inter per un problema muscolare. Fonte: Il Mattino