Il Napoli segue Under, la Roma fa il suo prezzo

In un primo momento il Napoli e la Roma avevano pensato allo scambio Under-Milik, ma poi le offerte verso il polacco sono arrivate copiose, per questo che si pensa solo all’esterno turco. Il giocatore non è un mistero che piace a mister Gattuso, sarebbe l’ideale per il ruolo di esterno destro, i giallorossi hanno fissato il loro prezzo. Under viene valutato 30 milioni, di questi 6 da dare al Basaksehir. L’ingaggio del turco è nei parametri del club azzurro 1,8 milione a stagione, ha il contratto in scadenza nel 2023. I primi contatti ci sono stati, ma sulle sue tracce c’è l’Everton di Ancelotti e non mancano le alternative per Under. C’è Boga del Sassuolo, non è uscito dai radar Everton del Gremio e infine Rashica, che piace anche a Lipsia, Hertha Berlino e il Milan.

Fonte: Roberto Maida e Fabio Mandarini Cds