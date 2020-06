Mercato Inter: Visite mediche in vista per Hakimi

Adesso per vedere Achraf Hakimi con la maglia dell’Inter è veramente solo questione di visite e firma. Sono stati definiti anche i bonus, con l’accordo che era già stato chiuso sui 40 milioni più altri cinque di bonus. Tutto ok con l’esterno classe 1998, che firmerà un contratto di cinque anni a cinque milioni più bonus.

Nella giornata di oggi Inter e Real Madrid si sono parlate in conference call per stabilire la modalità dei bonus. Tutto sistemato, restano da definire soltanto gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Questo accadrà nelle prossime 48 ore, in modo tale da far fare le visite al giocatore tra lunedì e martedì per poi annunciarlo entro il 30 giugno.

La concorrenza è stata molto agguerrita, con Bayern Monaco e Manchester City che erano pronte ad offrire 60 milioni di euro al Real Madrid e al giocatore un ingaggio ben superiore ai 5 milioni che riceverà dall’Inter. Ma Hakimi, partito dalla panchina nella sfida di oggi fra Borussia Dortmund e Hoffenheim, ha considerato l’Inter il progetto giusto. Fonte: gianlucadimarzio.com