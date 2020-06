Ghoulam era…sul mercato, ma si deciderà a fine stagione. Gattuso lo stima tanto, a breve un check di Mendes

Da qui a breve, il suo agente Jorge Mendes (lo stesso di Gattuso) farà un nuovo check sulla situazione dell’algerino. Il Napoli non ha ancora deciso se la prossima stagione scommetterà ancora su Ghoulam: già questo, però, basta a far cambiare lo scenario. Perché fino a qualche settimana fa, Mendes aveva il compito di sistemare un calciatore che, bonus compresi, arriva a 3 milioni netti a stagione: un ingaggio pesante che il club puntava a smaltire. Ora, la voglia di Ghoulam di tornare ai suoi standard e la stima di Gattuso e dello staff che hanno deciso di sfruttare fino in fondo il lavoro personalizzato svolto hanno fatto prendere tempo al ds Giuntoli: nella costante interlocuzione con Mendes, la questione futuro Ghoulam verrà trattata quando la stagione sarà ormai alla fine, lo stesso orizzonte fissato per il rinnovo di Gattuso. Sarà un vertice il cui verdetto, però, arriverà dal campo: se Ghoulam dimostrerà di aver recuperato, allora anche la prossima stagione sarà azzurro. Marco Giordano (Fonte: Il Mattino)