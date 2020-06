[Formazione] Napoli/Spal, Gattuso ritrova Manolas, Di Biagio pensa alle due punte

Domani alle ore 19,30 allo stadio San Paolo, sarà a porte chiuse, il Napoli affronterà la Spal per la ventottesima giornata di campionato. All’andata il match terminò 1-1, perciò gli azzurri cercheranno il riscatto e confermare il buon momento di forma. Il tecnico Gattuso schiererà tra i pali Meret, in difesa Manolas con Koulibaly o Maksimovic in panchina, mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Il centrocampo sarà completamente rivoluzionato con Fabian Ruiz, Lobotka e Elmas. Infine in attacco Mertens in vantaggio su Milik, con Insigne e Politano ai lati. In casa Spal Di Biagio sta pensando ai due attaccanti Petagna e Cerri, con Valoti o Castro alle loro spalle.

Fonte: Corriere dello Sport