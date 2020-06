Federica Di Criscio (dif. A.s. Roma): “Dico addio alla città, ma me ne sono davvero innamorata”

Dopo due anni all’A.s. Roma Federica Di Criscio lascia il club giallorosso, ma attraverso i profili social, manda messaggi d’amore alla città capitolina. “Sono passati due anni ormai da quando sono arrivata, “solo due anni” o “già due anni” dipende dai punti di vista come in tutte le cose. Solo due anni che sono bastati a capire tante cose di me, due anni che sono bastati per creare una mia dimensione e un piccolo mondo in questa grande città. Già due anni però sono passati da quel giorno che ha cambiato la mia sorte, da una scelta che sembrava prettamente lavorativa è nato un amore. Un amore per questa maglia, questa città, semplicemente un amore…che non finirà così. Saluto ora questa grande città che mi ha dato tanto, che mi ha fatta sognare, piangere e ridere, soffrire ed esultare. Saluto te grande Roma che sei stata casa. Ti saluto consapevole del fatto che tornerò, in vesti diverse ma tornerò. È un arrivederci”.

La Redazione