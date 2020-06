Euroavversarie Napoli – Barça non basta Suarez: 2-2 con il Celta Vigo

Il Barcellona rallenta ancora in campionato. I blaugrana pareggiano 2-2 in casa del Celta Vigo nella 32a giornata di Liga. La squadra di Setien va due volte in vantaggio con la doppietta del rientrante Suarez ma si fa raggiungere prima da Smolov e dopo da Iago Aspas. Il Barça va in testa alla classifica a +1 punto sul Real Madrid impegnato però domani