Diego “costantemente” tradito: sarebbe ora di portargli rispetto

Ex fidanzate che diffondono vecchi video di balletti un po’ sconci e privati, medici di fiducia che fanno rivelazioni su personali condizioni di salute. Diego Maradona è sempre “usato” per far parlare di sè. Ma se una ex fidanzata può essere “giustificata”, anche se non lo è, un medico proprio no. Il neurochirurgo Leopoldo Luque ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti ad America Tv: «Il momento per Diego è particolarmente difficile. Soffre per l’isolamento forzato dovuto alla quarantena e ha continui sbalzi d’umore: è molto fragile emotivamente».

Luque ha smentito che Maradona, dallo scorso anno allenatore del Gimnasia La Plata, faccia ancora uso di cocaina. «Ma c’è il problema dell’alcol: quando beve, la fragilità e l’instabilità emotiva emergono prepotentemente in maniera ingestibile. Beve e cede emotivamente. È su questo che stiamo lavorando». Forse era il caso di lavorare e basta. Parlare di Diego è da sempre cassa di risonanza di chi parla. Lo specialista si è anche soffermato sulle questioni familiari dell’ex campione, che da anni è in rotta con l’ex moglie Claudia Villafane e ha rapporti sofferti con le figlie Dalma e Gianinna. Probabilmente Diego non si stupisce più di essere tradito. E’ successo così tante volte, succede sempre. Da quando il suo dramma umano, provocato dalla tossicodipendenza, è diventato grande quanto il suo genio calcistico. Ora basta. Oggi non è più il Capitano, ma un uomo stanco e solo. Non merita fischi ma rispetto.

Il Mattino