Un figlio napoletano per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è diventato papà per la prima volta. Come riferito da Sky Sport, nella notte sua moglie ha dato alla luce il primogenito dell’italo-tedesco. La creatura è nata a Napoli, come richiesto anche dal giocatore stesso, legato alla città e ai colori azzurri già da prima del suo trasferimento avvenuto lo scorso gennaio. Fonte: TuttoMercatoWeb.com