Demme deve tirare il fiato, lo slovacco si farà trovare pronto

Ringhio prosegue il suo lavoro per gestire quest’ insieme di gare tutte ravvicinate. Contro la Spal al San Paolo ci saranno novità rispetto alla formazione di Verona. E in corsa per una maglia c’è proprio Lobotka, visto che Demme ha giocato due partite intere contro Inter e Juve, due sfide tiratissime la semifinale di coppa Italia al San Paolo e la finale all’Olimpico di Roma, ed è sceso in campo dall’inizio anche martedì sera al Bentegodi. Un’alternanza in tutti i ruoli per tenere al meglio la condizione della squadra azzurra che dovrà ora giocare undici partite in poco più di un mese e poi affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. A centrocampo il tecnico calabrese è coperto con due soluzioni in tutti i ruoli dove può alternare due elementi in ogni posizione e da centrali può contare sui due acquisti di gennaio, Demme e Lobotka.

Fonte: Il Mattino