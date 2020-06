In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli passa per la SPAL dove, salvo mancanza di concentrazione, arriva a Bergamo con altri tre punti. Successivamente la Roma arriva al San Paolo e si potrebbe pensare di arrivare al 5° posto. Sarebbe comunque la dimostrazione che questo Napoli guidato bene fin da inizio stagione avrebbe potuto far bene e che può ripartire per fare grandi cose”