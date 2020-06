CALCIO FEMMINILE – Il Genoa sale in serie C

Il sogno è finalmente realtà. Il Genoa Femminile è promosso in Serie C. La tanto attesa ufficialità è stata resa nota nella giornata odierna dal Comitato Regionale con un comunicato stampa attinente a tutte le promozioni dei club della Liguria. Le Grifoncine, allenate da mister De Guglielmi, chiudono la stagione al primo posto in classifica in Eccellenza con uno strabiliante percorso netto: dieci partite, dieci vittorie. E cinque punti di vantaggio sul Vado, inseguitrice in classifica. Promozione più che meritata per le ragazze del Genoa, anche perché la gratificazione sarebbe comunque giunta da lì a poco se si fosse continuato a giocare.

Il settore giovanile rossoblù esulta, sebbene la Serie C rosa faccia ancora parte della LND. Le ragazze di De Guglielmi sono le prime a centrare la promozione femminile nella gloriosa storia del Genoa. Questo balzo in avanti è un tassello incastonato nel progetto femminile del Grifo, partito da lontano e che inizia a produrre i primi frutti in termini di risultati concreti.

Fonte: pianetagenoa1893.net