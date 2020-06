Bundesliga – Bayern show, Lipsia e Moenchengladbach in Champions League

Ultima giornata di Bundesliga piena di gol e di ultimi verdetti. Chiude alla grande il Bayern Monaco, che vince dilagando anche a Wolfsburg per 4-0, conquistando la 16a vittoria consecutiva. Brutto finale di campionato invece per il Borussia Dortmund, che perde addirittura 4-0 in casa con l’Hoffenheim. Festa grande per Lipsia e Borussia Monchengladbach, che battono per 2-1 rispettivamente l’Augsburg (Lipsia) e l’Hertha Berlino (Borussia Moenchengladbach) e conquistano l’accesso in Champions League. Inutile il successo per 1-0 sul Mainz del Bayer Leverkusen, che chiude al quinto posto e va in Europa League. Salutano bene la stagione anche Eintracht Francoforte (3-2 al Padeborn) e Friburgo (4-0 allo Schalke 04). Straripante il Werder Brema, che annienta 6-1 il Colonia e va allo spareggio salvezza, complice il tracollo del Fortuna Dusseldorf, che perde 3-0 con l’Union Berlino e retrocede in Zweite Liga con il Padeborn

Classifica: Bayern Monaco 82, Borussia Dortmund 69, RB Lipsia 66, Borussia Monchengladbach 65, Bayer Leverkusen 63, Hoffenheim 52, Wolfsburg 49, Friburgo 48, Eintracht Francoforte 45, Hertha Berlino 41, Union Berlino 41, Schalke 04 39, Mainz 37, Colonia 36, Augsburg 36, Werder Brema 31, Fortuna Dusseldorf 30, Paderborn 20

Campione: Bayern Monaco

Qualificate in Champions League: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Borussia Monchengladbach

Qualificate in Europa League: Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim

Spareggio retrocessione: Werder Brema

Retrocesse: Fortuna Dusseldorf, Paderborn