Benevento: 1 punto per la promozione e 3 per la vittoria del campionato

Ora serve il pari: Con 3 punti Strega prima.

Ancora 90 minuti di attesa per il Benevento per poter brindare all’aritmetica promozione in Serie A: manca 1 punto. Battendo lunedì la Juve Stabia in casa, la squadra di Inzaghi a 7 giornate dalla fine vincerebbe anche il campionato, visto che il vantaggio sul Crotone, secondo, resterebbe quantomeno di 22 punti.

Con un pareggio, invece, il Benevento sarebbe promosso a prescindere dal risultato dello Spezia: a 74 punti potrebbe essere ancora agganciato dai liguri, che però Inzaghi ha battuto andata e ritorno. E il Crotone, oggi secondo a 51, in 8 partite può fare 24 punti (e diventare primo a 75) ma non 23, quindi non si può verificare un arrivo a tre. Pareggiando con la Juve Stabia, il Benevento sarebbe primo in caso di mancato successo del Crotone. Fonte.CdS