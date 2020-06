Tamajo: “Dobbiamo cercare di dare giustizia e noi crediamo di averla data”

Marcello De Luca Tamajo, esperto di diritto sportivo a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Ci siamo attenuti ad una valutazione giuridica e non c’era bisogno di una richiesta al presidente dell’AIA. Non siamo entrati in vicende interne all’AIA, né possiamo farlo. È stato stabilito un principio di diritto che vale per AIA, FIGC, un vincolo di giustizia che si infrange quando impatta in maniera penale. Dobbiamo cercare di dare giustizia e noi crediamo di averla data“.

Fonte: Radio Punto Nuovo