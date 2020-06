Il Napoli e Callejon, siamo davvero a pochi passi per il prolungamento del rinnovo per altri due mesi con il club azzurro. In questi il giocatore sta firmando un modulino, non prenderà alcun indennizzo economico, chiedendo in campo una sorta di polizza per eventuali infortuni. Determinante anche in questo caso Gennaro Gattuso, che ha lavorato ai fianchi, assieme al d.s. Giuntoli, per convincere De Laurentiis e l’agente di Callejon Quillon per trovare l’intesa tra le parti.

Fonte: Sky Sport 24