Pronte le altre due rate per i calciatori. DeLa paga anche i dipendenti

Il primo stipendio post pandemia è stato accreditato ieri ai calciatori del Napoli: marzo, dicevamo. E nel frattempo, anzi già da qualche giorno, la società aveva cominciato a saldare anche le mensilità spettanti agli altri dipendenti. De Laurentiis aveva chiesto un po’ di pazienza in occasione dell’incontro con Gattuso e la squadra andato in scena alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con l’Inter e a inizio settimana ha dato il via alla girandola dei pagamenti. Prossimamente, dicevamo, il club provvederà a chiudere il cerchio dei tre stipendi versando anche aprile e maggio, e poi via via, e comunque entro l’inizio della prossima stagione, regolarizzerà l’intera situazione.

Fabio Mandarini (CdS)