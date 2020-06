Pisacane: “Se avessi un’azienda, farei tanti debiti pur di affidarla ad Aurelio”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane:

“De Laurentiis? Non è terribile. Se avessi un’azienda, farei tanti debiti pur di affidarla ad Aurelio. Come società sfido chiunque a fare quello che ha fatto lui in 20, forse l’Atalanta e l’Udinese che non sono andate però per 10 anni in competizioni varie. Il Napoli è guidato in maniera eccezionale, per noi procuratori è una specie di cassaforte. Con gli altri club devi litigare, mandare lettere di avvocati. Un anno mi dimenticai di mandare la fattura al Napoli, mi chiamarono loro per averla e mettere a posto i pagamenti”.