Napoli-Rodrigo, adesso le cose sono cambiate con il Valencia

Il mercato spesso ti regala l’opportunità per riaprire delle trattative, questo è il caso del Napoli per l’attaccante del Valencia Rodrigo. La punta nata in Brasile, ma che gioca nella Spagna, anche lo scorso anno se ne era parlato per il ruolo di centravanti, ma il club iberico aveva detto di no. Ora la situazione è cambiata, sarà meno complicato andare a trattare, perciò dopo la cessione di Milik, si potrà tentare l’affondo per Rodrigo. Lui ha 29 anni, nel pieno della maturità, quindi giusto per dare quella spinta al Napoli per le zone alte della classifica.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport