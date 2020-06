Napoli – Ultime da Castel Volturno: Azzurri a lavoro in vista della SPAL

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 19.30). La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco, seguita da lavoro aerobico con serie di allunghi. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che, rispettivamente sui campi 1 e 2, hanno svolto esercitazione tecnica per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Fonte: SSC Napoli