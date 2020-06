Il Napoli e Callejon, sono giorni, se non addirittura ore, decisive per conoscere il destino del calciatore spagnolo e del club azzurro. Il collega di calciomercato.it Mirko Calemme su twitter aggiorna la situazione. “Ribadisco: #Callejon ieri ha chiarito che non vuole alcuna retribuzione per luglio e agosto, solo una polizza assicurativa che lo tuteli in caso di infortuni visto che senza accordi per settembre rischia tanto. Niente soldi, niente bonus, nient’altro”.

La Redazione