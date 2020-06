Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “Andremo in ritiro a Castel Di Sangro. Siamo pronti per la serie A”

Durante “Marte Sport Live”, nel corso di Radio Marte, è intervenuto il presidente del Napoli femminile Lello Carlino sulla promozione in A delle azzurre. ”Siamo felicissimi per questa storica promozione. Siamo un gruppo di imprenditori che con passione ad entusiasmo hanno creduto in questo progetto. Ci stiamo già preparando per la #SerieAFemminile, ci aspettano grandi sfide. Siamo molto attivi sul mercato per rinforzare la squadra. Aspettiamo con curiosità anche la squadra femminile del #Napoli per giocare un bel derby in famiglia. Torneremo a fare la preparazione a Castel di Sangro insieme a Napoli”.

La Redazione