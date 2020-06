Le multe per l’ammutinamento della notte con il Salisburgo, una bolla di sapone! Opera di Gattuso?

Come già da tempo raccontato, le multe per l’ammutinamento della notte con il Salisburgo sono in un angolo. Praticamente dimenticate da dicembre, da quando è arrivato Gattuso. Dopo l’invio delle sanzioni e la nomina dell’arbitro da parte della società, Bruno Piacci, i calciatori hanno individuato ciascuno il proprio arbitro. Gli arbitrati sono in totale 24. Servirebbe la nomina del terzo arbitro per risolvere le singole controversie e arrivare al lodo: ma nessun collegio è stato completato. Da allora, ovviamente il Napoli, avrebbe dovuto sollecitare i presidenti dei tribunali di Roma e Napoli (competenti per gli arbitrati) per la nomina del terzo arbitro. E nessuno lo ha fatto. A testimonianza che il Napoli non ha intenzione di dare seguito alla richiesta di pagamento delle sanzioni. Ed era stata, anche questa, una promessa di De Laurentiis: non pensate alle multe, pensate a vincere e a rialzare la testa. Fonte: Il Mattino