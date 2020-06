In vista della gara con la Spal due big potrebbero riposare

Rino Gattuso pensa ad un mini turnover per la sfida di domenica sera contro la Spal. Il mister valuta di concedere un turno di riposo a due calciatori, tra l’altro apparsi tra i più in forma in queste ultime gare: Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Il quotidiano Tuttosport prevede il riposo di Piotr e Lorenzo anche in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Intanto ieri la squadra ha svolto allenamento con una prima fase dedicata al riscaldamento col pallone e con esercitazioni di passaggi a stazioni. Di seguito lavoro tecnico-tattico e con partitina a campo ridotto.