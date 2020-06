Il Napoli pensa ad Under come sostituto di Callejon

Il Napoli lavora per trovare il sostituto adatto, vista la partenza ormai quasi certa di Josè Callejon. Uno dei nomi seguiti con maggiore interesse dagli azzurri, così come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky, è quello di Cengiz Under della Roma. L’esterno turco è in uscita dai giallorossi, i quali sono costretti a far fronte ad una situazione economica difficile, ed hanno già acquisito le prestazioni di Pedro per la prossima stagione. Il Napoli mette tra gli obiettivi Under, e prova a piazzare il colpo.