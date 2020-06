Il futuro di Petagna sarà accanto a Mertens?

Domenica sera sarà a Napoli. Ma in futuro? Sarà azzurro davvero quello di Petagna? Da una parte, infatti, c’è il fortissimo interesse da parte del Torino che ha in Davide Vagnati – neo ds, ed ex dirigente della Spal – un suo accanitissimo ammiratore. I contatti tra il direttore sportivo granata, Giuseppe Riso e Andrea Petagna sono continui e Vagnati spera di convincere il giocatore prendendolo per sfinimento. In realtà, però, i progetti di Petagna sono altri perché il suo sogno è quello di vestire la maglia del Napoli e fare coppia lì davanti con Mertens. Ecco perché durante le ultime settimane non faceva altro che chiedere informazioni circa il rinnovo di contratto del belga, e quando è arrivata la notizia del prolungamento è stato il primo a esultare immaginandosi tra qualche mese al fianco di Dries a guidare l’attacco azzurro