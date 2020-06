Ieri incontro Napoli e l’agente di Milik, Milan e Tottenham stanno alla finestra

Ieri a Castel Volturno si è svolto l’incontro tra il Napoli e Pantak, agente di Milik, ma la situazione non è cambiata. Le parti ancora sono molto distanti, ma al momento non è facile trovare la squadra pronta ad investire per il bomber polacco. Il giocatore gradirebbe la Juventus, però il club partenopeo non vuole contropartite tecniche, solo soldi. Stanno alla finestra Milan e Tottenham, i rossoneri metterebbero sul piatto come giocatore Kessie, mentre la società londinese l’attaccante Lucas Moura. Ci sarebbero anche Roma e Atletico Madrid, con Under e Diego Costa come giocatori inseriti per Milik. E’ certo che il polacco andrà via, il rinnovo è sempre più una chimera.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport