(Grafico) – Napoli/Spal, due novità a centrocampo, rientrano Meret e Manolas

Domenica alle ore 19,30, in un San Paolo a porte chiuse, il Napoli sfiderà la Spal, nel più classico dei testa-coda del campionato. Rispetto alla sfida vinta contro l’Hellas Verona, diverse le novità di formazione. In porta spazio a Meret, poi al fianco di Koulibaly gioca Manolas, a sinistra ritorno di Mario Rui. A centrocampo Lobotha ed Elmas per Demme e Zielinski, entrambi in diffida, con Fabian Ruiz. In attacco spazio a Politano, Insigne e Mertens in luogo di Milik. In casa Spal Fares e Strefezza ai lati con Petagna, futuro azzurro, di punta.

Fonte: Corriere dello Sport